Lazio, Zaccagni entusiasta per il ritorno dei tifosi all'Olimpico: le sue parole

12.05.2026 19:45 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, Zaccagni entusiasta per il ritorno dei tifosi all'Olimpico: le sue parole
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Nella conferenza stampa pre finale di Coppa Italia, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato del ritorno dei tifosi allo stadio Olimpico. Queste le sue dichiarazioni:

“Me lo immagino da un po’, da quando tornavamo da Bergamo. Quando i tifosi sono venuti a salutarci ci hanno promesso che sarebbero tornati allo stadio, domani ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata”.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.