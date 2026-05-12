Inter, Chivu avvisa la Lazio a Mediaset: "Faremo di tutto per vincere"
12.05.2026 20:35 di Simone Locusta
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Christian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per parlare della sfida contro la Lazio in finale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.
"Quest'anno abbiamo affrontato tutte le competizioni cercando di essere la miglior versione nostra, in coppa e campionato ce l'abbiamo faftto. Dobbiamo goderci il percorso e ciò che ci siamo meritati come gruppo. Doppietta? Sappiamo che vincere trofei non è mai scontato, ti devi meritare tutto, non fai la conta. L'Inter ha l'obiettivo di arrivare in fondo a tutto, faremo di tutto per vincere il secondo trofeo. Thuram? Sta bene, oggi si è allenato con noi. L'unico assente sarà Calhanoglu".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.