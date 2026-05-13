Lazio, Di Matteo: "Conosco Sarri e sul futuro vi dico che..."

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Sarri e un futuro sulla panchina del Napoli. Tutto dipenderà dalla Lazio, ma da qualche settimana già si era andati ben oltre la semplice e banale suggestione. Il Comandante potrebbe tornare sulla panchina partenopea se da Formello non dovessero convincerlo a restare e, soprattutto, se Conte dovesse accettare l'opzione Nazionale. Anche di questo ha parlato Roberto Di Matteo, ex calciatore biancoceleste, ai taccuini di Tuttosport.

"Conte in Nazionale, Sarri al Napoli... Siamo ancora allespeculazioni, al toto-allenatori, al fantamercato. Io Maurizio lo conosco, ho lavorato con il Chelsea mentre lui lo allenava, ho capito che gli piace molto il suo mestiere e che migliora ogni singolo giocatore che ha a disposizione. Per la Lazio, sarebbe un vero peccato perderlo, Sarri è il valore aggiunto di questa squadra".