Lazio - Inter, i convocati di Sarri per la finale: la scelta su Cataldi
13.05.2026 13:50 di Christian Gugliotta
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter. Di seguito l'elenco completo:
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;
Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.