Di Matteo diviso tra Lazio e Inter? Lui svela: "Ecco chi tiferò in finale..."
13.05.2026 11:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Lazio o Inter? Chi tiferà Roberto Di Matteo nella finale di questa sera? La domanda non presenta insidie, non scatena dubbi e chiama una risposta spontanea che, come si legge sulle pagine di Tuttosport, abbraccia i colori biancocelesti: "Spero che vinca la Lazio, sempre...". Di Matteo, d'altronde, alla Lazio ha passato probabilmente alcuni degli anni migliori della sua carriera tra il 1993 e il 1996, prima di trasferirsi al Chelsea e fare quello step nel calcio internazionale, reso possibile solo dai biancocelesti. In tre anni ha indossato la maglia della Lazio 115 volte, segnando 7 gol e servendo 2 assist.
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.