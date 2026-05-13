Lazio, Marcolin sulla finale: "Non sottovalutate i tifosi biancocelesti!"

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Dopo esser intervenuto ai nostri microfoni negli scorsi giorni, Dario Marcolin ha presentato la finale di Coppa Italia di questa sera tra Lazio e Inter anche ai taccuini della Gazzetta dello Sport. L'ex centrocampista della Lazio e talent di DAZN ha detto la sua sull'importanza dei tifosi della Lazio, che saranno presenti allo Stadio Olimpico di Roma.

"È vero che sulla carta la finale si gioca in campo neutro. Ma l’Olimpico è lo stadio della Lazio, i giocatori si sentiranno a casa, avranno il sostegno dei propri tifosi all’interno dell’impianto, ma anche fuori mentre arriveranno all’Olimpico. Questo vuol dire tanto e può aiutare a colmare la differenza con l'Inter. Se possono bastare i tifosi? Certamente no, però questo fattore non va neanche sottovalutato. Prendiamo la partita di campionato contro il Milan dello scorso marzo. Senza pubblico quella partita la Lazio non l’avrebbe mai vinta. Anche perché, essendosi purtroppo abituati a giocare senza tifosi, l’effetto-traino, adesso che ci saranno, sarà ancora maggiore".