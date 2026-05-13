Di Matteo: "Inter favorita? Sì, ma attenti a questa Lazio..."

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Ci siamo. E' il giorno della finale e mille pensieri si aggirano nella mente dei tifosi della Lazio. la squadra di Sarri sarà sfavorita, ma fino a che punto? Può battere l'Inter? Chi può essere un punto di forza? Domande alle quali ha provato a rispondere Roberto Di Matteo, intervenuto ai taccuini di Tuttosport.

"È vero che l’Inter parte favorita per la stagione che ha fatto, per lo scudetto appena vinto. per la rosa che ha e pure per il 3-0 di sabato all'Olimpico, però non darei la Lazio per sconfitta in partenza. Una finalee è una finale, c’è spazio per le sorprese. Sarri, nonostante l’annata diﬃcile e tutte le problematiche che ha dovuto affrontare, è riuscito a portare la squadra alla gara decisiva, e di questo gli va dato atto. La Lazio ha dimostrato di essere un gruppo unito, forte, dove tutti hanno remato nella stessa di rezione anche nei momenti di tempesta. E poi quanto è bravo Motta in porta? Davvero niente male".