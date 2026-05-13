Derby, Piantedosi: "Non ci voleva molto a evitare la concomitanza col tennis"
RASSEGNA STAMPA - Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è intervenuto sulla polemica legata al derby tra Roma e Lazio, dopo il ricorso presentato dalla Lega Serie A contro la decisione di posticipare la gara a lunedì.
Secondo il ministro, la scelta della Prefettura e della Questura di Roma di spostare la partita a lunedì alle 20.45, condivisa con le istituzioni locali, rappresenta una soluzione di buonsenso per garantire la migliore gestione dell’ordine pubblico, ridurre i disagi e assicurare la sicurezza dei due grandi eventi sportivi previsti in città.
Piantedosi ha poi evidenziato come la concomitanza tra gli Internazionali BNL d'Italia e il derby della Capitale avrebbe potuto essere evitata già in fase di programmazione: "Non ci voleva molto, ma non è stato fatto". Per il ministro, quindi, lo slittamento del derby rappresenta quindi l’unica soluzione praticabile, in un contesto che vedrà Roma ospitare in pochi giorni due eventi di rilievo internazionale all’interno del Foro Italico.
Infine, sul tema della sicurezza, il ministro ha espresso fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, impegnate a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e a permettere ai tifosi di vivere gli eventi in un clima sereno.