Lazio - Inter, finale mondiale: oltre 150 paesi collegati e nuove tecnologie
RASSEGNA STAMPA - La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter avrà una copertura mondiale senza precedenti: oltre 150 paesi saranno collegati grazie a circa 50 broadcaster internazionali. La Lega Serie A punta così a trasformare l’evento in uno show globale, con dirette, interviste e contenuti personalizzati per il pubblico estero.
Per l’occasione, spiega il Corriere dello Sport, verranno testate anche nuove tecnologie di produzione televisiva per rendere il racconto ancora più immersivo. Debutterà infatti in Italia il sistema “Muybridge”: un impianto composto da 360 microcamere distribuite lungo una struttura di 12,5 metri posizionata a bordocampo. La tecnologia permetterà di vivere da vicino le azioni più spettacolari, soprattutto nelle aree di rigore durante corner, punizioni e penalty.
Allo Stadio Olimpico sono attesi 65 mila spettatori per una serata che si preannuncia speciale anche fuori dal campo. Prima del fischio d’inizio sarà Nek a eseguire l’Inno d’Italia, poi la scena passerà ai protagonisti in campo.