Roma - Lazio, Sergio spiega: "C'è un problema di ordine pubblico, però..."
12.05.2026 22:15 di Simone Locusta
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Raffaele Sergio ha detto la sua in merito alla data e all'orario del derby tra Roma e Lazio. Di seguito le sue parole.
"C'è un problema di ordine pubblico e bisogna attenersi a quello che decide la Prefettura. Certo, la partita è stata decisa tempo fa e si poteva prevedere questa situazione e la Lega ha peccato un pò. Deve fare più attenzione la Lega quando stila i calendari. Quando si fanno gli errori, nessuno lo ammette".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.