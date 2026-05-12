Bonucci: "Lazio, c'è un modo per far male all'Inter". E su Romagnoli...
12.05.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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A margine della cena di gala tra presidente prima della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, l'ex difensore Leonardo Bonucci ha parlato proprio della gara e del futuro di Alessio Romagnoli. Di seguito le sue parole: "La Lazio? La soluzione in cui si troverà meglio saranno le ripartenze, dove l'Inter concede qualcosa. E la Lazio può far male. Romagnoli? Sappiamo quanto amore prova per i colori biancocelesti e quello che ha vissuto a gennaio, credo aspetterà fino all'ultimo per decidere se lasciare la Lazio. Una vittoria gli toccherebbe ancora di più il cuore".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.