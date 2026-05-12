Malagò pronto ad agire: presenterà la sua candidatura alla presidenza della FIGC

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È notizia dell'ultima ora, come rivelato da Adnkronos, che il futuro della FIGC possa essere indirizzato con forza a breve. Infatti, Giovanni Malagò - il più quotato per la nomina eventuale da numero uno - ha deciso di compiere il passo decisivo e di sciogliere le riserve sul suo futuro e su quello del calcio italiano: entro domani mattina presenterà la candidatura per la presidenza della Federcalcio italiana.

Proprio ieri, intercettato alla presentazione di "Piazza di Siena", l’evento ippico di Roma, l'ex presidente del CONI non si era sbottonato in merito: "Se avessi novità che vi interessano le avrei già comunicate. Avevo promesso che, per correttezzae rispetto, avrei atteso che le componenti incontrate si pronunciassero. C’è ancora tempo, mi sembra fino a mercoledì sera".

Come noto, le elezioni per la presidenza FIGC sono fissate per il prossimo 22 giugno e fino a questo momento i due candidati solo potenziali sono Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Eppure il 67enne romano dovrebbe uscire allo scoperto nelle prossime ore circa la sua volontà di prendere le redini della Federazione.