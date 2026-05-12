NEWS | Sinner vola ai quarti: chi sarà l'avversario e la data del match
12.05.2026 18:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Jannik Sinner conquista i quarti di finale degli Internazionali di Roma dopo aver battuto in due set l’azzurro Andrea Pellegrino imponendosi per 6-2, 6-3. Un’altra grande prova da parte del numero uno al mondo che centra la 31ª vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000, eguagliando il primato realizzato da Djokovic nel 2011... <<< SINNER AI QUARTI >>>
autore
Jessica Reatini
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