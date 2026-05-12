Lazio, confermate due ammonizioni dopo l'Inter: la nota del Giudice Sportivo
12.05.2026 18:05 di Christian Gugliotta
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Non solo la squalifica di Romagnoli. Nel report del Giudice Sportivo sulla 37esima giornata di Serie A, sono state confermate le ammonizioni ricevute da Noslin (terza) e Pellegrini (ottava). Di seguito le note.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
NOSLIN Tijjani (Lazio)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
PELLEGRINI Luca (Lazio)
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.