"Nessuno ha invitato la famiglia Mihajlovic": l'accusa di Zazzaroni per la finale

Nella finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter ci sarà un omaggio per Sinisa Mihajlovic, doppio ex della gara. Allo Stadio Olimpico, però, non ci saranno né la moglie Arianna e né i figli. A raccontarlo è stato il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni con un post su Instagram. Di seguito ciò che ha scritto: "Domani sera, finale di coppa Italia all'Olimpico: subito dopo il riscaldamento di Inter e Lazio, la Lega di A ricorderà Mihajlovic che a queste due squadre ha legato gran parte della carriera. Unici assenti, la moglie Arianna e i figli di Sinisa. Nessuno li ha invitati. Nemmeno la "loro" Lazio. La differenza tra qualcosa di buono e qualcosa di grande è l’attenzione ai particolari, è la sensibilità. Aggiornamento: la Lazio mi ha telefonato per segnalare di essere all'oscuro dell'iniziativa della Lega, della quale ha parlato ieri in radio l'ad De Siervo. È un mondo meraviglioso".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03