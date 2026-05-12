Simonelli: "La finale di Coppa Italia è un evento che ci invidiano all'estero"
12.05.2026 14:55 di Christian Gugliotta
Presente all'arrivo del trofeo della Coppa Italia alla stazione di Roma Termini, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli si è espresso così sull'imminente finale:
"Sul treno eravamo insieme a quei campioni che hanno reso grande il calcio italiano, ci auguriamo di averne anche in futuro del loro livello, che ridiano un fasto che non abbiamo in questo momento al calcio italiano. L'evento della finale di Coppa Italia è iconico, fatto a Roma ormai dal 2008. È diventato un evento di grandissimo valore, che è guardato con invidia anche all'estero. È diventata una competizione super ambita e questo per noi è un orgoglio".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.