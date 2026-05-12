Brocchi: “Lazio, serve più del 100% ma sai come vincere contro pronostico”

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RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista di Christian Brocchi sulle colonne di Tuttosport. L’ex calciatore della Lazio presenta la finale di Coppa Italia che i biancocelesti giocheranno all’Olimpico contro l’Inter dopo l’antipasto di sabato scorso. Queste le sue parole: “Sarà una partita completamente diversa anche se l'Inter resta nettamente superiore. La Lazio sabato ha fatto molto male e dovrà mettere in campo tante cose diverse rispetto a quanto si è visto in campionato, sicuramente a partire dall'approccio alla partita”.

“Per la prima volta i giocatori non avranno in testa il derby perché sarà una serata troppo bella, troppo importante per disperdere le energie su altro. La Lazio ci è arrivata per merito a questo appuntamento in una stagione difficile a partire dal mercato, tanto che quella che andrà in campo sarà la squadra meno sarriana delle squadre allenate da Sarri che è stato bravissimo a cucire un abito su misura ai giocatori che aveva a disposizione”.

“L’Inter è una squadra strutturata negli uomini e nella personalità che sa mettere in campo. Di certo loro per primi, non essendo dei ragazzini che pensano di vincere facile la finale, sanno che non troveranno la Lazio di sabato. Sarri, dal canto suo, dovrà far passare ai giocatori il segnale che per farcela non basterà neanche mettere il 100%. Sicuramente l'Inter è favorita, però io sono stato cinque anni alla Lazio e abbiamo vinto tre coppe conto pronostico: contro la Samp di Cassano e Pazzini, contro la Roma e contro l'Inter che avrebbe fatto il Triplete..”.