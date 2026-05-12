Luis Alberto: "La mia Lazio era una famiglia. Quanto mi sono divertito..."

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RASSEGNA STAMPA - Nella lunga intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Luis Alberto ha parlato del suo periodo alla Lazio e del rapporto che aveva con tutti i suoi ex compagni, come Milinkovic, Immobile, Radu e Leiva. Di seguito il suo racconto.

"Noi eravamo una famiglia, tutti amici. Per certi aspetti non credo sia più replicabile. Si era creata una magia difficile da raccontare. Io e Milinkovic giocavamo a memoria, Immobile segnava bendato, Leiva gestiva… e Radu me ne diceva di tutti i colori perché rientravo poco in difesa. Sentirci era quasi comico: mi insultava per tutta la partita. La verità è che mi sono divertito come un bambino. Le stagioni 2017-18 e 2019-20 sono state le migliori. Ero nel 'prime'".