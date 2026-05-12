Lazio - Inter, Vieri: "Motivazioni a mille: rispetto a sabato cambia tutto"
12.05.2026 10:05 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Alla vigilia della sfida tra Lazio e Inter che varrà la Coppa Italia, il doppio ex Christian Vieri è stato raggiunto dai taccuini della Gazzetta dello Sport per un parere sulla sfida.
L'ex bomber è sicuro che quella di domani sarà una partita completamente diversa rispetto a quella giocata sabato: "Stavolta le motivazioni sono a mille, c'è un trofeo in mezzo da vincere. Cambia tutto".
L'Inter tiene molto a fare il doblete, ma per Vieri bisogna stare attenti anche alla Lazio, che "ha avuto mille problemi quest'anno, ma una vittoria può riscattare l'amarezza e questo ti manda in campo col coltello tra i denti".
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.