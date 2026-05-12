Lazio, Motta sogna un’altra notte da eroe: rigoristi dell’Inter nel mirino 

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RASSEGNA STAMPA - Da Bergamo all’Olimpico, sognando una nuova notte da eroe di Coppa. Studia Edoardo Motta, pronto a vivere da protagonista la sua prima finale di Coppa Italia e quella che senza dubbio è la gara più importante della sua giovane carriera. Il portiere della Lazio, che aveva trascinato i biancocelesti in finale con i quattro rigori parati all’Atalanta, sogna il bis contro l’Inter.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, da due giorni a Formello lo staff dei portieri della Lazio sta lavorando insieme a Edoardo Motta proprio su tiri dal dischetto e nello specifico sui rigoristi dell’Inter. Tutti nel mirino, da Lautaro a Zielinski fino ad arrivare a Dimarco, Pio Esposito e Bonny, senza dimenticare Bastoni e Barella.

Un’altra lotteria dei rigori è infatti va presa in considerazione in vista della gara dell’Olimpico, e come a Bergamo Motta porterà con sé una borraccia con i foglietti attaccati e con tutte le informazioni ben immagazzinate nella memoria. Sperando di poter chiudere così come era finita con l’Atalanta: con le braccia al cielo e, magari, aggiungendo una coppa tra le mani e nella bacheca della Lazio.