Lazio, missione finale: Zaccagni pronto per il riscatto di una stagione
RASSEGNA STAMPA - La risposta più attesa è arrivata dal campo: come sottolinea il Corriere dello Sport, Mattia Zaccagni sarà a disposizione per la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Nell’allenamento di ieri a Formello, il capitano si è allenato regolarmente in gruppo, superando la contusione che aveva fatto temere per la sua presenza.
Già dopo la sfida di campionato contro i nerazzurri, Maurizio Sarri aveva mostrato ottimismo: la risonanza magnetica ha escluso problemi seri, ma le sensazioni erano positive già nei giorni scorsi.
Il recupero di Zaccagni pesa molto per la Lazio, non solo per il valore tecnico ma anche per la leadership del numero 10, chiamato a trascinare la squadra nella partita più importante della stagione. La finale, infatti, vale un trofeo ma anche l’ultima possibilità di conquistare un posto nelle coppe europee.
La sua annata è stata complicata dagli infortuni e dai numeri inferiori alle aspettative: un gol in Coppa Italia, decisivo contro il Milan agli ottavi, e tre reti in Serie A. Proprio per questo la sfida contro l’Inter rappresenta l’occasione ideale per lasciare il segno e cambiare il giudizio sulla stagione.