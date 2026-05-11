Coppa Italia, De Siervo: "Ecco chi porterà il trofeo. Ci sarà un omaggio a Mihajlovic"

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Nel corso del suo intervento a La Politica nel Pallone su Rai Gr Parlamento, Luigi De Siervo si è soffermato anche sulla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter raccontando una serie di eventi in programma: "Finale di Coppa Italia, con tante iniziative a partire dalla visita al presidente Mattarella. Sì, è un momento di grande emozione e di grande ispirazione. Si è poi confermato un charity dinner per la sera precedente con obiettivi importanti: verrà premiato il Parma che si è distinto per il fair play in campo, oltre centomila euro verranno destinati ad associazioni individuate dal Parma".

"Abbiamo cercato di spingere gli eventi paralleli: ci sarà l’opera monumentale ‘Together’ di Lorenzo Quinn, che sarà montata fuori dallo stadio, le sue mani simboleggiano la fratellanza che è il messaggio forte che vorremmo dare e passare. Si disputerà la finale di Junior Cup all’interno dello stadio, i ragazzi Under 15 potranno vivere un sogno prima dei campioni. La cerimonia sarà particolarmente accattivante, finalmente torneranno i fuochi d’artificio, l’inno sarà cantato da Nek, Vieri e Boksic porteranno la coppa, ci sarà un grande ricordo di Sinisa Mihjalovic. Il trofeo sarà portato dalle Legend, quest’anno tornerà Roberto Baggio, poi ci saranno Del Piero, Vieri, Materazzi e tanti ex campioni di Inter e Lazio”.

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