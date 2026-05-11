Inter, out Calhanoglu: salterà la finale di Coppa Italia contro la Lazio

11.05.2026 15:25 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Inter, out Calhanoglu: salterà la finale di Coppa Italia contro la Lazio
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Niente da fare per Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da SkySport, il centrocampista dell'Inter si è allenato ancora a parte e salterà la finale di Coppa Italia contro la Lazio. È praticamente impossibile che riesca a recuperare ed essere a disposizione di Chivu, ma sarà comunque all'Olimpico per stare vicino ai suoi compagni.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.