Inter, out Calhanoglu: salterà la finale di Coppa Italia contro la Lazio
11.05.2026 15:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Niente da fare per Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da SkySport, il centrocampista dell'Inter si è allenato ancora a parte e salterà la finale di Coppa Italia contro la Lazio. È praticamente impossibile che riesca a recuperare ed essere a disposizione di Chivu, ma sarà comunque all'Olimpico per stare vicino ai suoi compagni.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.