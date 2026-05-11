Lazio, la Coppa vale doppio: Sarri sfida il suo stesso tabù
RASSEGNA STAMPA - La finale di Coppa Italia rappresenta l'unica occasione per dare un senso a questa stagione: può valere un trofeo e il conseguente accesso all'Europa League, ma anche una grande occasione di riscatto per Maurizio Sarri. In carriera, infatti, ricorda il Messaggero, il tecnico ha vinto una sola finale, quella di Europa League con il Chelsea contro l’Arsenal nel 2019.
Per il resto, Sarri ha anche collezionato solo sconfitte. Dalla finale playoff persa con l’Empoli nel 2013 alla Community Shield e alla EFL Cup con il Chelsea contro il Manchester City, fino alla Supercoppa Italiana (contro la Lazio) e alla Coppa Italia (contro il Napoli ai rigori) perse ai tempi della Juventus.
Per questo la sfida contro l’Inter vale molto più di un trofeo: Sarri cerca una rivincita personale oltre che sportiva, con l’obiettivo di riscrivere il proprio destino insieme a quello della Lazio.