Roma - Lazio, attesa la scelta della Lega su data e orario: ecco cosa filtra

RASSEGNA STAMPA - La Capitale è in attesa di conoscere data e orario del derby. Nella mattinata di domani, martedì 12 maggio, la Lega Serie A comunicherà la programmazione della 37esima giornata di campionato e sarà chiamata a prendere una decisione su Roma - Lazio, tenendo conto di fattori come l'ordine pubblico, la finale degli Internazionali, ma anche la contemporaneità con altre partite.

Far giocare la stracittadina di lunedì. È questa la suggestione data dal questore Massucci, una soluzione, però, che difficilmente verrà percorsa. Secondo Repubblica, infatti, la Lega sarebbe orientata a confermare domenica 17 maggio come data, facendo slittare il match alle 12:30. Per prevenire scontri tra tifoserie non si può giocare di sera, ma programmare il derby a lunedì porterebbe dietro non pochi problemi.

Nelle ultime due giornate, infatti, è necessario far giocare in contemporanea le squadre in corsa per gli stessi obiettivi. La Roma è in piena lotta per un posto in Champions e questo significherebbe far disputare il 18 maggio anche Juventus - Fiorentina, Como - Parma e Genoa - Milan. Questo senza contare il Napoli, che in caso di sconfitta contro il Bologna questa sera rientrerebbe in corsa con le altre. In sostanza, spiega il quotidiano, spostare il derby a lunedì porterebbe a un intervento sull'ordine pubblico di altre città. Il quadro resta è complicato e una decisione verrà presa nelle prossime ore, ma la sensazione è che alla fine si opti per le 12:30 di domenica.