L’Atalanta batte il Milan: blindato il settimo posto, alla Lazio resta solo la coppa
L’Atalanta espugna San Siro e porta a casa tre punti decisivi per chiudere il discorso settimo posto. La squadra di Palladino supera 3-2 il Milan, travolto dai fischi dei propri tifosi, e blinda così il settimo posto in classifica.
Sette i punti di svantaggio dal Como sesto, altrettanti quelli di vantaggio sulla Lazio ottava. A due giornate dal termine e con sei punti ancora da assegnare l’Atalanta non potrà quindi cambiare la propria posizione in classifica e attendono l’esito della finale di Coppa Italia.
Proprio la gara tra Lazio e Inter del 13 maggio rimane anche l’unica strada per l’Europa per i biancocelesti. La squadra di Sarri potrebbe centrare la qualificazione in Europa League in caso di vittoria della coppa, estromettendo dalle coppe europee così l’Atalanta che, in caso di trionfo dell’Inter, sarebbe invece qualificata in Conference League.