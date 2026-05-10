Lazio, senti Di Napoli: "In finale di Coppa Italia si azzera tutto"
10.05.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni di news.superscommesse.it, l'ex calciatore Arturo Di Napoli ha parlato della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Dopo la sfida in campionato, vinta nettamente dai nerazzurri, le due squadre si contenderanno il trofeo all'Olimpico. Di seguito le sue parole.
"Io credo che tutte le finali azzerino le classifiche, l’andamento in campionato, ecc. Tutto dipenderà da come si arriva alla gara mentalmente e fisicamente. Io dico 50 e 50, ma ci credo sul serio, non lo dico come frase fatta".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.