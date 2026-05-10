RIVIVI DIRETTA - Lazio Women - Ternana 2-0: la decidono Goldoni e Castiello
Serie A Women Athora | 21ª giornata
Domenica 10 maggio 2026, ore 18:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN - TERNANA 2-0: 43' Goldoni (L), 72' Castiello (L)
LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Oliviero, Castiello (92' Cesarini), Simonetti (75' Benoit), Goldoni, Zanoli (60' Karczewska); Monnecchi (75' Cafferata), Visentin (92' Mancini). A disp.: Karresmaa, Mesjasz, Frenquellucci. All.: Gianluca Grassadonia
TERNANA (4-4-2): Ciccioli; Martins, Pacioni (72' Corrado), Massimino, Peruzzo; Ciccotti (60' Di Giammarino), Breitner, Labate, Petrara; Regazzoli (82'Lazaro), Gomes (82' Quazzico). A disp.: Ghioc, Cecchini, Pastrenge, Porcarelli, Vigliucci, Ripamonti All.: Mauro Ardizzone
Arbitro: Alessandro Colelli (sez. Ostia Lido); Assistenti: Petrov - Spizuoco; IV Ufficiale: Antonio Elia; Operatore FVS: Michele Nappi
Ammonite: 61' Oliviero (L), 63' Castiello (L), 76' Regazzoli (T)
SECONDO TEMPO
90'+4' Triplice fischio: termina qui la sfida.
90'+2' Duplice cambio per la Lazio: fuori Castiello e Visentin; dentro Cesarini e Mancini.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 4' di recupero.
82' Doppio cambio per la Ternana: escono Regazzoli e Gomes, entrano Lazaro e Quazzico.
76' Ammonita Regazzoli per un fallo su Oliviero.
75' Cambio per la Lazio: escono Monnecchi e Simonetti, entrano Cafferata e Benoit.
73' Sostituzione Ternana: fuori Pacioni, dentro Corrado.
72' GOOOOOOOOOOOL! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Castiello spiazza Ciccioli e porta in vantaggio la Lazio.
63' Ammonita Castiello.
61' Ammonita Oliviero.
60' Sostituzione Lazio: esce Zanoli, dentro Karczewska.
60' Sostsituzione Ternana: esce Ciccotti, entra Di Giammarino.
46' Visentin spiazza Ciccioli e va in rete, ma si alza la bandierina del fuorigioco.
46' Inizia la ripresa: nessun cambio
PRIMO TEMPO
45'+2' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 2' di recupero.
43' GOOOOOOOOL! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, di tacco Goldoni beffa Ciccioli e porta in vantaggio la Lazio.
42' Conclusione centrale di Monnecchi, facile parare per Ciccioli.
29' Altra conclusione di Visentin, Ciccioli si tuffa e concede l'angolo.
16' Massimino commette fallo su Visentin, interviene l'arbitro che assegna un calcio di punizione per la Lazio.
13' Chance per la Ternana sugli sviluppi di un calcio di punizione con Soares che va al tiro, ma Durante dice 'no'.
7' Verticalizzazione di Massimino che cerca l'inserimento di Gomes, provvidenziale l'intervento di Durante.
5' Visentin a un passo dal gol! Ciccioli ci mette i guantoni e concede il primo angolo alla Lazio.
4' Calcio di punizione da posizione interessante per la Ternana, Breitner alla battuta. Cross dritto in area, riesce a liberare la difesa della Lazio.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida al Fersini.
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Ternana, gara valida per la 21° giornata di Serie A Femminile. Appuntamento col calcio d'inizio alle 18:00.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.