"Sarri lascerà la Lazio": Calamai non ha dubbi sul futuro. E il Napoli...

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Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Luca Calamai si è espresso sul futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio parlando anche delle due sfide dei biancocelesti contro l'Inter. Di seguito le sue parole: "L’Inter ha liquidato la Lazio all’Olimpico. Ma, attenzione, la finale di Coppa Italia che vedrà queste due squadre protagoniste e sempre nella Capitale, sarà un’altra storia. Sarri farà di tutto per inventarsi qualcosa di speciale e stavolta potrà contare sulla presenza sugli spalti del tifo biancoceleste. L’Inter è favorita ma per me siamo 60-40".

"A proposito di Sarri a fine stagione lascerà la Lazio. Con Lotito ormai è una guerra continua. Il Sarri di questa stagione ha ribadito di essere uno degli allenatori più preparati d’Europa. Non mi sorprende che sia anche nel mirino di De Laurentiis se Conte dovesse lasciare il Napoli. Mi sorprende, invece, che la Fiorentina non lo abbia già bloccato. E dire che il tecnico del Valdarno andrebbe a Firenze e al Viola Park a piedi dalla felicità".