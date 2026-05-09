Lazio, Sarri contrariato: "Il rosso a Romagnoli? Espulsione da Var..."
09.05.2026 20:52 di Christian Gugliotta
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“L’espulsione di Romagnoli è da Var. Rimandano un fermo immagine con il piede sul polpaccio, in dinamica è un fallo da giallo. Ora siamo al tempo del Var e bisogna accettarlo. Altro aspetto su cui porsi domande, perché inferiorità numerica abbiamo avuto cinque palle gol? In dieci è difficile. Solo Isaksen poteva fare tre gol. Difficile da spiegare. Bisogna analizzare senza farsi impaurire. Con quell’approccio non è merito dell’Inter, ma colpa nostra, e prende coraggio pensando che in 10 abbiamo costruito delle palle gol”.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.