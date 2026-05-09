Lazio - Inter, Pedro sostituito: piovono fischi dal settore ospiti
09.05.2026 19:20 di Christian Gugliotta
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I tifosi nerazzurri non perdonano Pedro. Al 62' di Lazio - Inter, Sarri ha richiamato in panchina lo spagnolo, mandando in campo Dia. Al momento del cambio, dal settore ospiti si sono sollevati numerosi fischi rivolti al giocatore biancoceleste, che durante la scorsa stagione consegnò lo scudetto nelle mani del Napoli con una doppietta che gelò San Siro.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.