Lazio, Dele-Bashiru a LSC: "La Coppa Italia è l'obiettivo, ma il settimo posto..."
09.05.2026 17:20 di Simone Locusta
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A pochi minuti dall'inizio di Lazio - Inter, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e che anticipa la finale di Coppa Italia di mercoledì 13 maggio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Fisayo Dele-Bashiru. Di seguito le parole del centrocampista biancoceleste.
"L'Inter è una grande squadra, noi pensiamo una partita alla volta. Vincere oggi ci serve per preparare la gara di mercoledi, la squadra è concentrata. Sono felice, ho giocato molto ultimamente, voglio aiutare la squadra nel finale di stagione. La Coppa Italia è un obiettivo importante ma il settimo posto non è distante, daremo tutto per chiudere bene anche in campionato".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.