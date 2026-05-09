Inter, Chivu a Dazn: "Onoriamo la partita, poi pensiamo alla finale"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima della gara contro la Lazio, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Condoglianze alla famiglia Beccalossi e al mondo Inter. Abbiamo perso una leggenda, ha onorato al meglio i colori nerazzurri e quello che l'interismo rappresenta. Ci dispiace averlo perso".

"È una partita di campionato, la finale è tra qualche giorno. Onoriamo questa partita, dobbiamo essere la nostra miglior versione mantenendo i principi che abbiamo mostrato durante l'anno. Dobbiamo fare una gara seria, anche se siamo già campioni d'Italia. Lautaro? Sta bene, l'ha fatto vedere contro il parma. Oggi speriamo faccia più minuti, magari un'ora se ce la fa per ritrovare la condizione e il ritrmo partita. La scelta di Thuram invece è dettata da quello che rappresenta la coppia per noi".