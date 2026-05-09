Lazio, parla Di Matteo: "Sarri è stato bravo. Lotito? La piazza è esigente..."

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A margine del World Legends Padel Tour di Londra, Roberto Di Matteo è intervenuto ai microfoni di SkySport parlando della stagione della Lazio. In particolare si è soffermato sulla finale di Coppa Italia contro l'Inter, sul lavoro (e il futuro) di Sarri e la protesta dei tifosi biancocelesti contro il presidente Lotito. Di seguito le sue parole.

"Lazio? Vincere un trofeo sarebbe molto positivo, anche perché la Coppa Italia darebbe alla Lazio la possibilità di entrare in Europa. Non so se questo basterebbe a convincere mister Sarri a restare anche il prossimo anno. È stato un anno molto difficile per lui, tra ambiente esterno e interno. Non è facile, ve lo assicuro, ma Sarri è stato bravo".

"L'Olimpico vuoto? Penso sia un gran peccato, perché alla fine ne risentono giocatori e allenatori. Da una parte capisco la protesta dei tifosi, però penso che alla fine se sei un tifoso vuoi andare a vedere e supportare la tua squadra, al di là della gestione della società. Non dimentichiamo che Lotito alcuni anni fa ha salvato la Lazio, poi è normale che la piazza di Roma sia molto esigente e voglia i migliori giocatori al mondo".