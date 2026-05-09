Roma, Corelli svela: "In famiglia c'è un tifoso della Lazio. Prima del derby..."

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RASSEGNA STAMPA - La Roma Femminile ha festeggiato la scorsa settimana il suo terzo scudetto della storia, vincendo il campionato con largo anticipo. Al Corriere dello Sport ha raccontato le emozioni del momento Alice Corelli che ha parlato anche della stagione e di alcuni momenti chiave dell’annata. Nel farlo, l’attaccante ha citato anche la Lazio.

"Quando abbiamo pensato che potevamo vincere lo scudetto? Il momento chiave è stato dopo la vittoria nel derby: ci siamo guardate e abbiamo detto che meritiamo di diventare campionesse d'Italia. Prima di certe partite sento il bisogno di parlare per trasmettere l’importanza di questa maglia, per far capire che bisogna scendere in campo per ringraziare i tifosi - ha detto la giallorossa - Anche perché non è scontato avere lo stadio pieno nel femminile. Nel derby sento questa esigenza ancora di più. Parlo veloce e le compagne che arrivano dall’estero mi prendono in giro!”. Poi, parlando di gol ha aggiunto: “Quello a cui sono più legata? Quello contro la Lazio ha tanto valore”.

A proposito di famiglia, Corelli ha svelato: "Se sono tifosa della Roma il merito è tutto di nonno Maurizio che mi portò da piccola all’Olimpico a vedere un derby, regalandomi tra l’altro una sciarpa giallorossa che conservo ancora. Un altro componente della mia famiglia è laziale, ci ha provato, ma senza riuscirci".

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