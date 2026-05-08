Lazio, Artistico segna ancora: ma lo Spezia crolla e finisce in Serie C
08.05.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Gioia Artistico, disastro Spezia. L'attaccante della Lazio in prestito ai bianconeri ha segnato ancora, anche contro il Pescara. In totale sono ben 13 i gol in Serie B, che però non sono bastati ai liguri per evitare la retrocessione immediata in C. Ora per il riscatto del centravanti la decisione spetterà alla società: Artistico può essere acquistato per tre milioni di euro, anche se la Lazio si è tenuta un'opzione di controriscatto.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.