NEWS | L'ex Milan Jimenez sospeso: messaggi inappropriati a una 15enne
08.05.2026 17:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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L’ex calciatore del Milan Alex Jimenez è finito nei guai. Il Bournemouth, squadra in cui milita attualmente, lo ha infatti sospeso confermando che il terzino non farà parte della rosa per la gara contro il Fulham in quanto il club ha avviato un’indagine in merito al comportamento del classe 2005. Il Bournemouth ha dichiarato di essere a conoscenza di alcuni post sui social media... <<< JIMENEZ SOSPESO >>>
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Jessica Reatini
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