Lazio, De Grandis (Sky): "La Coppa Italia non cambia la stagione, ma..."

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Alla vigilia del primo Lazio-Inter di questa settimana è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale Stefano De Grandis. Il giornalista di Sky Sport ha detto la sua sulla stagione della Lazio e sulla situazione in cui arriverà a questo doppio confronto.

LA STAGIONE DELLA LAZIO - "Una stagione non puó dipendere da un partita contro una squadra forte come l’Inter, per me la stagione di Sarri sarà comunque positiva. La Lazio sta molto bene, ti puó far arrivare alla gara di mercoledì con più ottimismo, ma la partita resta difficilissima perchè affronti la squadra più forte in Italia. Non siamo stati fortunati nel momento in cui affronteremó l’Inter, Lautaro è tornato dopo tanto tempo e Thuram è nel suo periodo di forma migliore".

MOTTA - "Motta è un ragazzo giovane che sta crescendo bene, penso che Mandas sia più forte, ma se arriva il riscatto a 20 milioni puoi prendere un buon portiere a 7/8 milioni e reinvestire il resto".