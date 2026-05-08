Inter, prove di futuro con Josep Martinez: ci sarà lui in porta contro la Lazio
08.05.2026 13:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - L'Inter sta pensando di affidare le chiavi della porta del futuro a Josep Martinez. Si allontana così la pista Vicario: con molta probabilità, sarà l'ex Genoa il dopo Yann Sommer. Da vice a titolare, Chivu ha fiducia nel ventisettenne argentino. In questo finale di stagione, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'ex Genoa verrà messo alla prova a partire dal doppio confronto con la Lazio.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.