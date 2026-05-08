Calciomercato Lazio | C'è anche la Roma su Lautaro Rivero: i dettagli
08.05.2026 13:15 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Roma è alla ricerca di un difensore, soprattutto in vista della cessione di uno tra Ndicka e Ziolkowski. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la società giallorossa avrebbe già avviato contatti per Lautaro Rivero, difensore di 22 anni in forza al River Plate seguito anche della Lazio.
Sempre secondo lo stesso quotidiano, nonostante ci sia una clausola rescissoria fissata a 100 milioni di euro, la società giallorossa intende proporre una cifra intorno ai 20 milioni di euro per provare a tentare il River Plate a imbastire una trattativa per portare il centrale nella Capitale.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.