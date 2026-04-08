Calciomercato Lazio | Un (altro) Lautaro nel mirino: chi è il nuovo talento del Boca

Un nome per la difesa del futuro. La Lazio guarda con particolare attenzione in Argentina, soprattutto nella zona di Buenos Aires dove tra River Plate e Boca Juniors ci sono individualità interessanti che potrebbero far comodo alla causa biancoceleste. Una su tutte quella di Lautaro Di Lollo.

CARATTERISTICHE - Difensore roccioso, alto 187 centimetri e destro di piede, ha caratteristiche fisiche molto interessanti. Dominante nel gioco aereo, è dotato anche di una buona tecnica che gli consente di uscire palla al piede e contribuire nella costruzione del gioco. L'unica pecca è nell'atletismo. La sua struttura non gli consente di essere veloce e scattante, motivo per cui spesso si affida all'anticipo o al tackle per fermare gli avversari.

CLUB E NAZIONALE - Nato nel 2004, all'età di 22 anni vanta già 63 presenze e 4 gol con il Boca Juniors, squadra nella quale è cresciuto fin da bambino. In questa stagione si è confermato come titolare inamovibile della squadra di Claudio Úbeda. Nel campionato di Apertura ha giocato 11 partite, più 1 in Copa Libertadores, segnando anche una rete. Non ha ancora esordito con la Nazionale maggiore, ma è diventato un punto fermo dell'Argentina U-20 con cui vanta 17 presenze. Le sue ottime prestazioni, però, fanno ben sperare nel futuro. Scaloni si è dimostrato un commissario tecnico a quel che avviene in patria e non è escluso che prossimamente, magari dopo il Mondiale, possa decidere di dargli una chance.