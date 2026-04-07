Roma, Orsi: "Senza Champions da 8 anni. Perché la colpa è sempre di chi compra?"
07.04.2026 21:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico Gaetano
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio a due giorni dalla netta sconfitta della Roma contro l'Inter, Nando Orsi si è espresso sulla situazione tra le fila giallorosse. Ecco il pensiero dell'ex calciatore della Lazio sul club e su chi la dirige:
"La Roma non va in Champions League da 8 anni, ma perché la colpa viene sempre data a chi compra e mai a chi dirige?".
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.