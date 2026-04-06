Lazio - Parma, la "divisione" dei tifosi allo stadio: tra abbonati, biglietti e settore ospiti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Di nuovo il solito scenario desolante, solo leggermente più popolato rispetto alle gare precedenti, con 11 mila spettatori complessivi. Non è neanche più un'anomalia, è la nuova realtà. Un'atmosfera surreale, che parte da fuori, dove a Ponte Milvio non è stato organizzato il consueto raduno. Le sensazioni non sono quelle di un giorno di gara: resta un sabato sera qualsiasi.

Dei circa 10 mila laziali presenti, riporta Corriere dello Sport, circa 5.000 hanno acquistato il biglietto per esserci lo stesso senza seguire la contestazione. Quella che invece ha deciso di proseguire la stragrande maggioranza dei tifosi, quasi tutti i 29.918 abbonati. Solo 5.000, tra questi, hanno scelto di entrare comunque.

Un segnale chiaro sulla volontà di andare avanti fino al termine della stagione, senza eccezioni. Le sole partite sulle quali ragioneranno, eventualmente, saranno il derby e la potenziale finale di Coppa Italia. A completare il conteggio degli 11 mila spettatori, infine, i circa 1000 tifosi ospiti arrivati da Parma. L'Olimpico che si è visto ieri è ancora una volta la brutta copia di quello che un tempo poteva definirsi "quello vero". Non è più un'anomalia, ma la regola. La nuova realtà.

Pubblicato il 05/04