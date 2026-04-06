Immobile: "Lazio, avrei voluto un altro addio. Ecco perché ho scelto di lasciare"
In una lunghissima intervista rilasciata a So Foot, Ciro Immobile, tra i tanti temi toccati (dall'attualità nel Paris FC alle stagioni vissute a Roma), è tornato a parlare anche dell'addio alla Lazio e della decisione di accettare l'offerta dl Besiktas. Ecco allora le parole dell'ex bomber biancoceleste:
"Cos'è successo? Avrei voluto un altro tipo di addio. È come una coppia che si allontana senza mai volerlo veramente ammettere. C'era un ricambio generazionale, tutti i "vecchi" se ne andavano poco a poco. Io ero il capitano, quindi non si poteva trattare come gli altri. Ma moralmente, non volevo essere quello che viene tenuto lì in attesa di fargli capire che non c'è più posto per lui. Così ho scelto di accettare l'offerta del Besiktas".
Pubblicato il 05/04