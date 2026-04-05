"I Totti pensano di essere intoccabili. Io licenziata e mai risarcita": la denuncia
05.04.2026 11:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
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"I Totti pensano di essere intoccabili. Io mi sono sentita annullata". Ha vinto una causa di lavoro con la Totti Soccer School, ottenendo il risarcimento di quasi 130 mila euro tra stipendi, arretrati e indennità. Ma quei soldi, stabiliti dalla Corte d'Appello, non sono mai stati pagati. Secondo la Procura, mentre i conti ufficiali venivano bloccati per pagare l'ex dipendente, gli incassi dell'Academy sarebbero stati spostati su altri conti... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > TOTTI <
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.