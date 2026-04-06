Lazio, Motta brilla ancora: la sua crescita apre nuovi scenari

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RASSEGNA STAMPA - L'infortunio di Provedel sta regalando un'importante vetrina a Edoardo Motta, che continua a brillare con la Lazio. Destinato alla panchina fino a fine stagione per continuare il suo apprendistato, il portiere classe 2005 è stato buttato nella mischia a seguito dell'operazione alla spalla a cui si è sottoposto il numero uno biancoceleste, out fino a fine stagione. A chi pensava che non fosse pronto, l'ex Reggiana ha risposto sul campo con personalità

Dopo un esordio con vittoria contro il Sassuolo, caratterizzato da un paio di parate e qualche errore con i piedi, Motta è andato in crescendo, fino all'exploit avuto contro il Bologna. Il rigore parato a Orsolini ha tenuto la sfida del Dall'Ara sullo 0-0, permettendo alla Lazio di ottenere il terzo successo consecutivo grazie alla doppietta di Taylor. Con il Parma, poi, si è ripetuto, compiendo un intervento strepitoso che ha negato a Valeri il gol dello 0-2.

Il presente è roseo e il futuro è ancora da scrivere. Come riporta Il Messaggero, Provedel andrà in scadenza nel 2027 e, nonostante si sia parlato di rinnovo, le prestazioni promettenti del baby portiere potrebbero portare la società a compiere ragionamenti diversi. Queste, però, sono tutte riflessioni premature. C'è ancora un finale di stagione davanti e Motta dovrà continuare a far bene per convincere il club ad affidargli le chiavi della porta lungo.

Pubblicato il 05/04