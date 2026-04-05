Lazio - Parma, maglia della Roma in Tribuna Tevere: cos'è successo - VD
05.04.2026 16:00 di Mauro Rossi
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Per Lazio - Parma c'erano poco più di diecimila persone sugli spalti dell'Olimpico. E oltre al settore ospiti, non tutti erano tifosi biancocelesti. Almeno così sembra, come si può vedere in un video che sta girando sui social e che sta facendo tanto discutere. In un stadio praticamente vuoto per la contestazione contro il presidente Lotito, in Tribuna Tevere è stato inquadrato un ragazzo che indossava la maglia della Roma. Su X e su Instagram tantissimi utenti sono infuriati con la società, criticata per aver evidentemente regalato i biglietti della gara a persone che non sono tifosi della Lazio. Di seguito il filmato.