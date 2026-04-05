Serie A | Il Bologna batte la Cremonese e supera la Lazio. Due rossi nel finale
05.04.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Joao Mario e Rowe affondano la Cremonese. Il Bologna vince allo Zini e supera la Lazio, salendo all'ottavo posto. Non è bastato il rigore di Bonazzoli alla squadra di Giampaolo, ferma ora a 27 punti e in piena lotta salvezza. Finale incandescente con ben due espulsioni: la prima a Maleh per un colpo al volto di Zortea a palla lontana e la seconda a Ferguson per doppio giallo.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.