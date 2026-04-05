Lazio, Simone Inzaghi compie gli anni: gli auguri della società
Simone Inzaghi compie 50 anni. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha rivolto gli auguri all'ex giocatore e allenatore biancoceleste attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. Questa la nota:
"Spegne oggi 50 candeline Simone Inzaghi. L’ex attaccante e allenatore biancoceleste ha prima vestito la maglia della Lazio dal 19990 al 2010, con in mezzo due parentesi in prestito con Sampdoria e Atalanta, e poi allenato la prima squadra dall`aprile 2016 al 2021.
Nella Capitale, Inzaghi ha collezionato 55 gol in 196 presenze. Da calciatore della Lazio, ha conquistato uno Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane e una Supercoppa UEFA.
Da allenatore invece ha collezionato 251 panchine, nessuno come lui, vincendo una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. In precedenza, anche due Coppe Italia Primavera e una Supercoppa Primavera".