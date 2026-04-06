Lazio, il punto sugli infortunati: come stanno Patric, Gila e non solo

RASSEGNA STAMPA - Archiviata con un pari la gara contro il Parma, la Lazio avrà ora ben nove giorni per preparare il prossimo impegno. Lunedì 12 aprile, i biancocelesti saranno ospiti della Fiorentina al Franchi e, nell'attesa, Sarri spera nei recuperi di alcune pedine importanti, assenti nell'ultimo match disputato.

Seppur non utilizzato, Basic è tornato a disposizione contro i crociati, dedicandosi a fine partita a una serie di allunghi. "Eravamo d'accordo nel risparmiarlo, salvo casi di necessità", ha chiarito Mau in conferenza. Da valutare, invece, Patric, Gila e Pellegrini, nemmeno in panchina ieri. Come riportato dal Corriere dello Sport, il primo è stato costretto a uno stop di 10 giorni per un problema a un dito del piede operato in passato, ma per Firenze dovrebbe tornare arruolabile.

Da monitorare quotidianamente, invece, le condizioni di Gila, alle prese con un'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Il centrale spagnolo verrà gestito con cautela fino alla semifinale di ritorno contro l'Atalanta, sfida decisiva per la quale si spera di recuperare anche capitan Zaccagni. A tal proposito Sarri ha dichiarato: "L'ultimo controllo è stato positivo, Bergamo ora sembra una certezza, ma spero di riaverlo anche prima. Lui e Patric sono i più vicini al rientro".

Pubblicato il 05/04